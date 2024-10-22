دمار كامل لمبان ومحال ومقاه غير المعالم... زنار ناري من الغارات المعادية استهدف شوارع عدة في النبطية (بالصور)

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تعرضت مدينة النبطية بعد ظهر اليوم لاوسع عدوان جوي اسرائيلي هو الثالث في اقل من اسبوعين بعد تدمير سوقها التجاري ومبنى البلدية ومجمعات سكنية وتجارية، حيث نفذت طائرات العدو الحربية اعتبارا من الساعة الثانية من بعد الظهر زنارا ناريا من الغارات التي استهدفت شارع المصارف ومفرق الراهبات وشارع حسن كامل الصباح . وفي لحظات لا تتجاوز النصف دقيقة دمر بالكامل العديد من المباني السكنية والتجارية وعشرات المحال التجاري والمقاهي. .

وتسبب عصف الغارات باضرار فادحة في الشارع الممتد من تمثال الصباح وحتى سنترال النبطية وامكن تسجيل تدمير شامل لمحطة الصبوري وللمباني المحيطة بها والعديد من المكاتب والشركات . وبدا الشارع ساحة حرب مرعبة، اقفل الردم والركام السير عليه ، وارتفعت سحب الدخان والغبار في كل مكان .