living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غزة ولبنان سيناريو واحد وأسباب متعددة (حبيب البستاني)

22
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تستمر الحرب على لبنان ويستمر معها مسلسل القتل والدمار والتهجير، فجيش الاحتلال بات لا يتقن إلا أسلوباً واحداً وقد أعاد بممارساته الدولة العبرية إلى ما قبل نشأتها وأعاد الشعب اليهودي إلى عصور القتل والحروب كسبيل وحيد للبقاء، حتى أن سلالة داوود عادت إلى زمن موسى وشريعة موسى أي ما يُعرف ب "la loi du talion" اي العين بالعين والسن بالسن، وكأن الدولة العبرية باتت خارج الحضارة وخارج الزمن، فغاب عن ممارساتها القانون الإنساني والقانون المدني، وأصبحت خاضعة بالكامل للمتدينين والتلموديين يؤازرهم جيش احتلال متعطش للبطش والإجرام والدم، وهنا لا بد من استعادة حقبة قديمة من تاريخ اليهود في لبنان حيث كنا نخشى من ممارسات بعضهم وطقوسهم لا سيما أولئك الذين كانو يقيمون في مدينة صيدا وأسواقها القديمة، فكانت الأمهات تحذر أولادها منهم. فالدولة العبرية لا تمت إلى الدولة المدنية الحديثة بصلة وهي دولة دينية بالكامل وهم يتغنون بالديمقراطية التي يمارسونها بطريقة مجتزأة، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الفلسطينيين المقيمين في فلسطين المحتلة لا يتمتعون بأي حق من الحقوق الديمقراطية، فلا هم يتمعون بالحكم الذاتي والاستقلال ولا هم يتمتعون بالحقوق المتساوية مع اليهود، وما الأقلية العربية التي تتمثل في الكنيست والتي تدخل ضمن القائمة العربية إلا واجهة بسيطة لديمقراطية مزيفة.
حرب بمنطق الغزوات
فالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة تتسم بمنطق الغزوات أكثر من منطق الحروب، فهم يهاجمون يغتالون يدمرون ويرتكبون المجازر، فلا يرف لهم جفن وهم يقتلون الأطفال والنساء والرضع بحيث أن عدد الشهداء الفلسطينيين يتجاوز الستين ضحية في اليوم، فمهاجمة النازحين وخيمهم وقصفهم بالحديد والنار باتت الخبز اليومي لجيش الاحتلال. وما يحدث في لبنان اليوم ما هو إلا نسخة عن حرب غزة والدولة العبرية لا تنقصها الأعذار لتقوم باعتداءاتها لتي تستهدف المدنيين بالدرجة الأولى، ولهم في كل يوم قصة فتارة يدمرون حياً في الضاحية فقط لاستهداف شخص أو مؤسسة، ولم يكن الهجوم على مكاتب القرض الحسن إلا لتبرير أعمال التدمير الممنهج، وإلا فما علاقة المكاتب الفارغة الممتدة على وسع الوطن من الجنوب إلى البقاع مروراً ببيروت بالإرهاب وهل يريدون إقناع اللبنانيين أن إعطاء قروض بسيطة تشكل عمليات إرهابية الهدف منها تمويل الحزب، وطوراً لا يتوانون من مهاجمة العاصمة بيروت والمدنيين فيها بعذر أو بدون عذر.
خطة الجنرالات والترانسفير
لقد أبدع جنرالات إسرائيل برسم الخطط العسكرية لعمليات ليس الهدف منها تدمير العسكر بقدر ما هو تدمير المدنيين، وهل كان الجنرالات بحاجة لاستنباط حلول من كبريات المعاهد العسكرية لارتكاب المجازر؟، التي تؤدي إلى عمليات تهجير واسعة لشعوب بأكملها ومجتمعات يتجاوز عددها المليون نسمة، فبدلاً من وضع هذه الخطط فكان أجدى أن يعودوا إلى تاريخ العصابات الصهيونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأرجون والهاجاناه وغيرها، التي شكلت نواة الميليشيا الإسرائيلية التي كانت تقوم بالمجازر والفظائع التي ادت إلى تهجير الفلسطينيين في العام 1948.
الاجتياح والتوغل دمار بدون نتيجة
تبدو الأهداف المعلنة لحكومة العدو غير واقعية إن من حيث النتائج أو من حيث المدة الزمنية، فهم يضمرون شيئاً وينفذون شيئاً آخر، فماذا يعني القضاء على حزب الله؟ وماذا يعني تطبيق ال 1701 معدلاً بحيث يبتعد الحزب إلى ما بعد بعد الليطاني، فإذا كانت قوات الكوماندوس المعروفة بالرضوان يمكن إبعادها عن الليطاني ولكن ماذا عن جمهور الحزب وبيئته التي تشكل معظم الطائفة الشيعية؟ وهل المطلوب إبعاد المدنيين؟ هذا هو السؤال المطروح فبحجة إبعاد الحزب يتم إبعاد المدنيين من كل الجنوب وتهجيرهم. وهل إن إسرائيل ستكتفي بتهجير المدنيين وماذا عن الشعار " Badge " الذي يضعه جنود الاحتلال على ذراعهم والذي يمثل خريطة إسرائيل من الفرات إلى النيل؟ طبعاً ستقوم إسرائيل باحتلال كل المناطق إن استطاعت، ويبقى السؤال هل تستطيع؟ وحده الميدان هو الجواب.
حبيب البستاني- كاتب سياسي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   