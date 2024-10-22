خاص- مواصفات صاروخ spice 2000 الذي ضربت فيه اسرائيل المبنى في الغبيري

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صاروخ Spice 2000 هو صاروخ موجه يتم تطويره من قبل شركة رافائيل الإسرائيلية. يُستخدم بشكل رئيسي في الهجمات الجوية، ويتميز بدقته العالية وقدرته على تدمير الأهداف الأرضية المحصنة. يعتمد الصاروخ على نظام توجيه متقدم يتضمن تقنيات مثل الملاحة بالقصور الذاتي ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يساعده على ضرب أهدافه بدقة في مجموعة واسعة من الظروف.

يمكن إطلاق Spice 2000 من طائرات مقاتلة متعددة، ويُستخدم في مهام الهجوم الاستراتيجي ضد أهداف مثل المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية. يتميز هذا الصاروخ أيضًا بقدرته على العمل في ظروف الإخفاء، مما يجعل اكتشافه أو اعتراضه أكثر صعوبة.