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عفيف أعلن تبني الحزب لعملية استهداف منزل نتنياهو... ومعلومات هامة كشفها عن ملف الاسرى!

22
OCTOBER
2024
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اكد مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف في بيان، بان ثقتنا برئيس مجلس النواب نبيه بري كاملة ولا مفاوضات تحت النا، وما لا ياخذ بالنار لا ياخذ بالسياسة. واعتبر بان حكاية المخازن ومراكز تطوير الأسلحة مبررات واهية لا أساس لها من الصحة.

 واعتبر بان الولايات المتحدة شريكة في العدوان الاسرائيلي على لبنان وشعبه وهي من تمده بالسلاح والذخائر وهي المسؤولة الأولى عن المجازر البشعة التي تطال شعبنا ولن يغير وصول موفدها الى بيروت من القول إن "أميركا هي أمّ الإرهاب".

ولفت الى ان مؤسسة القرض الحسن مؤسسة مدنية مرخصة، وحزب الله لا يستلم مخصصاته من مؤسسة القرض الحسن، وهذه المؤسسة تحسبت للعدوان واتخذت كل احتياطاتها وستفي بالتزاماتها. واكد بان القصف الذي استهدف مراكز القرض الحسن لا مبرر له على الإطلاق.

 
 وشدد مسؤول العلاقات الاعلامية على ان العدو يتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة أسرانا وصحتهم، وما ينتزع من الأسرى من تصريحات وأقوال تحت الضغط لا قيمة له على الإطلاق.

ودان عفيف تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التي تبرر للصهيونية جرائمها، واكد بان خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه، وقد لحقت بالعدو خسائر جسيمة بالأرواح والدبابات.

ولفت الى ان المقاومة الإسلامية تعلن عن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية. واشار الى إنّ عيون مجاهدي المقاومة ترى وأذانهم تسمع، فإن لم تصل إليك أيدينا في هذه المرة فإنّ بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان.

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