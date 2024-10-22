"خيبر" من جديد... قصف نوعي من الحزب لمستوطنة وكمين في العديسة!

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22-10-2024، للمرة الثالثة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة العساكر غربي بلدة العديسة بصلية صاروخية.
وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22-10-2024، مستعمرة حتسور بصلية صاروخية نوعية.