"خيبر" من جديد... قصف نوعي من الحزب لمستوطنة وكمين في العديسة!

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، للمرة الثالثة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة العساكر غربي بلدة العديسة بصلية صاروخية.

وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، مستعمرة حتسور بصلية صاروخية نوعية.