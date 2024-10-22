"زرافات زرافات"... تغريدة من جعجع!

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رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "إنه فعلا موقف مبكٍ اليوم في مجلس النواب. إنها المؤسسة الشرعية الوحيدة المتبقية في الوقت الحاضر، وبدلاً من أن نرى الكتل النيابية والنواب يتوافدون زرافات زرافات لجلسة انتخاب اللجان، نرى أن أكثرية من بينهم، وبكل أسف وأسى، قد تخلّفت عن القيام بالواجب الذي ائتمنها عليه الشعب اللبناني. "



وأضاف جعجع، في منشور عبر موقع إكس، أن "إذا كانت الحجة أن لبنان في حالة حرب، فهذه حجة ساقطة تماما، لأنه في حالة الحرب يُطلب من المؤسسات الدستورية القيام بدورها أكثر من الأيام العادية. وإذا كانت الحجة أن هناك نوابا عليهم خطر أمني، وبالتالي لا يستطيعون الحضور إلى المجلس النيابي، فهذا مفهوم بالنسبة لهؤلاء النواب الذين في أقصى الحالات لا يتعدى عددهم الخمسة عشر نائبا، ولكن لا يحق للآخرين التخلُّف عن الحضور، خصوصا ان المسألة هي مسألة تكوين الإدارة الداخلية للمجلس النيابي.".



وتابع جعجع الى أن "لقد صُمّت في الأشهر والأسابيع والأيام الماضية أذاننا من سماع العديد من النواب الذين يصرّون وبصوت عال على الوسائل الإعلامية كافة على أنهم يريدون انتخابات رئاسية اليوم قبل الغد، ويريدون انتظام عمل المؤسسات الدستورية، ويريدون ويريدون ويريدون، بينما هم انفسهم تخلفوا اليوم عن مجرد حضور جلسة عادية لمجلس النواب لإعادة تكوين مكتبه ولجانه."



واعتبر جعجع أن "الكتل والنواب الذين لم يساهموا بتأمين نصاب جلسة اليوم لم يتصرفوا انطلاقا من الأمانة التي حملّهم إياها الشعب اللبناني، وخذلوه ليس في منتصف الطريق، بل من أوله، ولا بد في هذا السياق من تحية كبرى للكتل والنواب الـ49 الذين حاولوا تأمين نصاب جلسة اليوم، ولكنهم من بيت أبيهم ضربوا".