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عمر حرفوش يدعم ميقاتي في مواقفه الأخيرة المناهضة للتدخل الإيراني

22
OCTOBER
2024
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لم يقرأ صاحب مبادرة الجمهورية اللبنانية الثالثة عمر حرفوش موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، قراءة عابرة. فالرجل اللبنانيّ الجذور والمتمرّس بالسياسة المحلية والعالمية يعرفُ جيداً أن موقف ميقاتي الرافض للتدخل الإيراني يشكّل خطراً على حياة رئيس الحكومة . حرفوش المتفائل بمستقبل لبنان كعادته إعتبر أن ميقاتي كان محقّاً في رفض تدخل إيران بالشؤون اللبنانية خصوصاً موقف رئيس مجلس شورى الدولة محمد باقر قاليباف والذي اعتبر فيه أن إيران مستعدة لتفاوض مع فرنسا في تطبيق الـ ١٧٠١ كذلك قوله إن ركيزة الشعب اللبناني هو الخامنئي. ورأى حرفوش في موقف ميقاتي تطوراً يستوجب الدعم والتوقف عنده والإشادة به ليكون مدخلاً إلى بناء الدولة التي ترفض تدخل أي دولة بشؤون لبنان الداخلية وتحثّ على احترام السيادة والقانون والدستور.

وطالب حرفوش اللبنانيين بملاقاة رئيس حكومتهم بالتأييد ووضع الخلافات السياسية جانباً في هذه المرحلة الصعبة، جازماً بأن بأمثال الوسطيين مثل ميقاتي وغيره يمكن الوصول إلى حلول داخلية بموازاة العمل الديبلوماسي الكبير الذي يجب تفعيله مع دول القرار للوصول إلى حلّ يوقف الحرب ويُريح اللبناننيين

 

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