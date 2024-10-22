خاص - إستهداف بري مرتبط بتعثّر المفاوضات؟

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خاص tayyar.org -

كان لافتا تكرار رئيس مجلس النواب نبيه بري إيجابية لقائه بالمستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، بعد الاجتماع به، ومن ثم ليلا إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الجناح، ومراكز عائدة إلى حركة "أمل"، وإثر التهديد الإسرائيلي لمستشفى الساحل الذي يديره النائب في كتلة التحرير والتنمية فادي علامة.



وعُدّ الاستهداف الإسرائيلي لمناطق نفوذ الحركة وإيقاع عدد من الضحايا الحركيين، رسالة مباشرة إلى بري كرئيس للحركة قبل أن يكون رئيسا للمجلس النيابي، على خلفية تعثّر مهمة هوكستين.



وكان نُقل عن مصدر حركيّ نفيه وجود أي رابط بين محادثات الموفد الأميركي والقصف الإسرائيلي ليل أمس، لافتا إلى إيجابية اللقاء، ومكررا قول بري إن "العبرة في النتائج".



وتتوقّع مصادر ديبلوماسية أن يزيد الضغط على رئيس البرلمان في القابل من الأيام ربطا بالدور الذي يؤديه راهنا مفاوضا بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن حزب الله، من دون إسقاط التأثير الإيراني في هذه المهمّة.