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رشقات رشاشة على عيتا الشعب والقوزح صباحا وغارات على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل ليلًا وفجرًا

22
OCTOBER
2024
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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور عن تعرض اطراف بلدتي عيتا الشعب والقوزح صباحًا لنيران رشاشات جيش العدو التي استهدفت ايضا الاحراج المتاخمة للحدود الدولية. 

وفجرًا  استُهدفت بلدات عيتا الشعب ،رامية ،الناقورة، علما الشعب ،طيرحرفا ،الضهيرة والبستان بقصف مدفعي عنيف. 

وقبيل منتصف الليل اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل :عين بعال، معركة، جناتا،عين المزراب، صفد البطيخ، حانين، عيتا الشعب، الحوش وصديقين وعلى البساتين المحيطة  لبلدة البرج الشمالي قضاء صور .

اشارة الى ان طيلة الليل الفائت وحتى الصباح  حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة واطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة. 

من جهة اخرى عملت فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي بالتعاون مع وحدة ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور على ازالة الردم و الانقاض من الشوارع  التي قطعت من جراء الغارات المعادية وبخاصة قرب مبنى "صوت الفرح" حيث دمر العدو مركز "القرض الحسن".

كما نعت مدينة بنت جبيل  اكثر من عشرة شهداء من ال بزي استشهدوا ليلًا  في الغارة  على مبنى قرب مستشفى رفيق الحريري في بيروت.

اما لجهة حركة النزوح فإنها في ازدياد وتُلاحظ حالات النزوح المتكرر من منطقة الى أخرى بسبب التهديدات الاسرائيلية التي تزيد الازمة ازمة اخرى.

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