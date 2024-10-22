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الجمهورية: العمل جارٍ على بلورة وقف إطلاق النار في لبنان بالتزامن مع تسوية غزة

22
OCTOBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كشف مصدر واسع الاطلاع لـ»الجمهورية»، انّ زيارة هوكشتاين إلى بيروت ليست يتيمة، بل قد تليها زيارة ثانية في وقت قريب، وربما تتحوّل الى مكوكية بين لبنان واسرائيل، وهذا رهن بقدرته على تضييق هوة الخلافات وإحراز التقدّم نحو وقف الحرب، التي قال هوكشتاين انّ الولايات المتحدة الاميركية تسعى إلى وقف عاجل لإطلاق النار.

 

ولفت المصدر عينه، إلى زيارة وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن إلى اسرائيل التي يصل اليها في مهمّة تسريعية لإنضاج صفقة وتسوية في غزة، فإنّ البند الأساس فيها هو ملف لبنان والعمل على بلورة وقف إطلاق النار في لبنان. بالتزامن مع تسوية غزة او حتى قبلها، حيث انّ ثمة اشارات اميركية تؤكّد انّ جبهة لبنان برغم عنفها التدميري اكثر يسراً من جبهة غزة، وخصوصاً انّ اغتيال إسرائيل ليحيى السنوار لم يحقق الغاية التي توختها اسرائيل، اي إنهاء غزة وإضعاف «حماس» وتحرير الأسرى، بل اكّد باعتراف الاميركيين والإسرائيليين أنفسهم بأنّ شيئاً لم يتبدّل باغتيال السنوار، ومصير الأسرى الاسرائيليين ما زال متحكماً به من قبل «حماس» وربما بشكل أقسى مما كان عليه قبل اغتيال السنوار.

الجمهورية
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