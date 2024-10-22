إبراهيم الموسوي: عن زيارة هوكشتين: لن نسمح "للإسرائيلي" بأن يكون في موقع إملاء الشروط

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” إبراهيم الموسوي، الى أن “هوكشتاين يتحدث علناً عن تعديلات على الـ1701، وحزب الله معني بالميدان وملف المفاوضات موكل إلى رئيس البرلمان نبيه بري الذي قدّم الرسالة الصحيحة إلى الموفد الأميركي”.

ولفت الموسوي، الى أن “ما قاله بري حول أولوية وقف إطلاق النار هو مبدأ أساسي، والعبرة دائماً في الخواتيم، كما قال الرئيس بري وما سُرِّب بشأن شروط إسرائيلية يعتبر أن “إسرائيل” انتصرت”.

وذكر أن “ما زلنا في بدايات المعركة والعدو ليس في موقع المنتصر وسواعد المجاهدين دليل كافٍ حول قدرات المقاومة، صليات الصواريخ تعبّر عن مدى سيطرة المقاومة وقدرتها على تحقيق أهدافها والوصول إليها”.



وأردف “لن نسمح للإسرائيلي بأن يكون في موقع إملاء الشروط علينا وعلى وطننا، والأيام المقبلة ستكشف مزيداً من قدرات المقاومة وهو ما سيكون له الأثر في إظهار ميزان القوى الحقيقي”.

وتابع “العدو سيصدم أكثر فأكثر من قدرات المقاومة وتخطيطها وطول أناتها وطريقة تعاطيها مع الأهداف وفقاً لتوقيت معين”، مضيفاً “”إسرائيل” في حالة صدمة كبرى لأن الاغتيالات التي طالت المقاومة كانت لتعجز أي منظمة عن الوقوف على قدميها”.