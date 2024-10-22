living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائب سليم عون لـ «الأنباء»: لبنان أمام أسابيع صعبة ولسنا لقمة سائغة

22
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيروت - زينة طبارة-

قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون انه: «مهما كانت حجة إسرائيل السياسية والأمنية، فمن غير الجائز للعالم ان يبقى صامتا أمام حجم الإجرام الذي تمارسه بحق المدنيين من أطفال ونساء وعجز، سواء في فلسطين المحتلة أو في لبنان، أو حتى ان يقف متفرجا على استعمال جيشها الأسلحة المحظورة دوليا وانتهاكه بدم بارد شريعة حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة، وكأنه في خلفية هذا الصمت المريب غطاء شبه كوني على إبادة جماعية لشعب أعزل لا ناقة له ولا جمل في الحروب والنزاعات والصراعات الإقليمية والدولية».

 

اما لجهة قراءته لتسلسل الأحداث والتطورات، فأكد عون انه «مهما أمعن العدو الاسرائيلي في تدمير القرى اللبنانية، ومهما تمكن من اغتيال قادة المقاومة، ومهما كان حجم تفوقه الجوي، فلن يتمكن من صرف اجرامه في الأسواق السياسية أو من استثماره سياسيا في المحافل الدولية».

 

واعتبر في حديث إلى «الأنباء» ان «سيف الفصل في تحديد المنتصر من المهزوم، للميدان وحده لا للتفوق الجوي والتكنولوجي، فما بالك والشعب اللبناني بأكمله يقف صفا واحدا متراصا في رفض أي احتلال ولو لشبر واحد من الأراضي اللبنانية؟ ويبقى القول ان النشوة التي يعيشها الإسرائيلي اليوم نتيجة ما أسماه بالإنجازات، ستنقلب عليه كلعنة في المواجهات على أرض الميدان».

 

وقال عون ردا على سؤال «كنا منذ اليوم الاول لعملية طوفان الاقصى ضد ربط الساحات وإدخال لبنان في حرب ليست حربه. اما وقد قعت الواقعة وانزلقت البلاد إلى المحظور، فأصبح من واجبنا الوقوف إلى جانب الحق في مواجهة العدوان الإسرائيلي، على ان يصار بعد الخروج من النفق إلى المساءلة والاستفسار عن الأسباب، فما بالك والضربات الإسرائيلية لم تعد اليوم تطول حزب الله وحده، بل توسعت لتطول كل لبنان دون استثناء، ناهيك عما يسوقه بعض الموهومين في إسرائيل عن أرض الميعاد، وما يعرضه أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي من خرائط عن إسرائيل الكبرى».

 

وأضاف: «لسنا لقمة سائغة، وعلى العالم بأسره ان يعي ان الاحتلال يشرع بموجب ميثاق الأمم المتحدة وسائر الأعراف والشرائع الدولية، السلاح لمقاومته ليس فقط من قبل حزب الله انما من قبل اللبنانيين جميعهم، أيا تكن انتماءاتهم الطائفية والسياسية. وعلى الإسرائيلي ان يفهم ان عملية البيجر وكل الاغتيالات التي نفذها في لبنان، لا تعني سقوط أحجار الدومينو وانهيار عزيمة اللبنانيين في الصمود دفاعا عن أرضهم وسيادة بلدهم. لبنان بغالبيته يطالب بوقف فوري لإطلاق النار ومع تطبيق القرار الأممي 1701 اليوم قبل الغد، لكن اذا كان لا بد من إدخال تعديلات على القرار المذكور، فلن نرضى بأن تأتي على حساب لبنان ومصالحه».

 

وختم عون قائلا: «كلما تقدمنا باتجاه موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ضاق الوقت على الإسرائيلي لجهة تحقيق ما يصبو اليه، لأن الإدارة الأميركية الجديدة ديموقراطية كانت أو جمهورية، لن يكون باستطاعتها ان تتحمل أوزار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتغطية هذا الحجم من الإجرام الاسرائيلي بحق المدنيين، ما يعني اننا أمام أسابيع صعبة، ولا بد من الصمود خلالها ومنع الإسرائيلي من تحقيق أهدافه وطموحاته. لبنان أرض القداسة وبلد السلام، وسيخرج بالتالي منتصرا على المتربصين والطامعين به».

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   