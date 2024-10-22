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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2024

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الأخبار: العدو يتوحش والمقاومة تطارد جنوده

«الاخبار» تنشر تفاصيل ورقة هوكشتين عن الصيغة الجديدة للقرار 1701

 

 

 


النهار: صيغة هوكشتاين "تحت النار" التصعيد الإسرائيلي يحصد العشرات
هوكشتاين: ربط مستقبل لبنان بنزاعات أخرى في المنطقة لم يكن وليس في مصلحة الشعب اللبناني

 

 

 


اللواء: قصف جنوني بوجه الوساطة الأميركية: تدمير الضاحية وتهديد المستشفيات
لبنان يطلب من هوكشتاين قبولاً من نتنياهو بوقف النار.. إذا أراد العودة الى بيروت

 

 

 

الجمهورية: واشنطن تستعجل الحل وإسرائيل تصعّد
لبنان غزة ثانية؟

 

 

 

البناء: الاحتلال يرد بمزيد من الإجرام على جولة هوكشتاين ورفض لبنان للشروط / بري أكد أن الفرق بين لبنان والكيان هو في صدق التمسك بالقرار 1701 وتطبيقه / المقاومة تستدرج دبابات الاحتلال ومشاته إلى خراج عيتا وتكبّده الخسائر… فينسحب

 

 

 

الديار: هوكشتاين والتفاوض تحت النار... «الشياطين» في تفاصيل آليات الـ1701
بري لوقف العدوان أولاً... حزب الله: العدو لا يستطيع «إملاء الشروط»
«إسرائيل» تمهّد لاستهداف المستشفيات وبوحبيب يُحرّض على طهران!

 

 

 

l'orient le jour: Depuis Beyrouth, Hochstein donne le « la » : La 1701 ne suffit plus

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: 4 قتلى بينهم طفل بعد سلسلة غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بعد غارة قرب مطار بيروت

 

 

 

الأنباء الكويتية: بري استبق الزيارة بمواقف تطول الرئاسة والإشراف على تطبيق الـ 1701.. وأبوالغيط يؤكد على وقف إطلاق النار فوراً وانتخاب رئيس توافقي
مفاوضات هوكشتاين البيروتية تحت النيران الإسرائيلية وتبادل الشروط

 

 


الوطن السورية: تراجع في الموقف الأميركي بشأن تعديلات على القرار 1701.. وبري: العبرة بالنتائج … المقاومة تسقط «هرمز900» وتتصدى لطائرات حربية وتقصف تجمعات العدو في عمق فلسطين المحتلة

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