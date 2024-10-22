أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر سياسي إن المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين سمع خلال زيارته لبيروت توصيفاً لاستهداف فروع القرض الحسن بأنها لا تستهدف حزب الله بل ترهيب اللبنانيين، ولدى الاستيضاح سأله المحدّث كم عدد فروع ماكدونالدز في أميركا؟ فأجاب ربما أكثر من عشرة آلاف فصحّح له محدثه أنها كانت السنة الماضية 13000 فرع. وقال تخيّل إن عدواً لبلدك يقول أنا لا أستهدف أميركا بل فروع ماكدونالدز، فهل يكون ذلك غير إثارة الرعب والذعر في كل مكان من أميركا؟

كواليس

قال خبير عسكري إن انسحاب دبابات وقوات الاحتلال من عيتا الشعب بعد التقدّم من جهة خلة وردة إلى خط المنازل الأمامية يُعيد مشهد الانسحاب من مثلث عيتا القوزح راميا، بعد تدمير القوة التي تقدّمت رغم القصف الجوي والبري الاستثنائي. وهذا يعني أن المقاومة تفتح للاحتلال فرص التوغل لإلحاق أكبر الخسائر بقواته وهذا لا تستطيع المخاطرة به إلا قوة واثقة بدرجة عالية جداً من تحكمها في الميدان.

اللواء: أسرار

لغز

أبلغ رئيس تكتل مسيحي من يعنيه الامر من السفراء ان تكتله لن يشارك بجلسة تؤدي الى انتخاب موظف كبير غير مدني رئيساً للجمهورية.



غمز

شكل كتاب مسؤول كبير لوزير خدماتي مذكرة معمول بها، صدمة للمستفيدين منها، قبل معرفة مآل الاجراءات المرتقبة..

همس

لمس معنيون بأن دولة كبرى تتخذ اجراءات صارمة في المرافئ ونقاط العبور، للحؤول دون وصول اسلحة او امدادات لجهة حزبية..