أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر سياسي إن المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين سمع خلال زيارته لبيروت توصيفاً لاستهداف فروع القرض الحسن بأنها لا تستهدف حزب الله بل ترهيب اللبنانيين، ولدى الاستيضاح سأله المحدّث كم عدد فروع ماكدونالدز في أميركا؟ فأجاب ربما أكثر من عشرة آلاف فصحّح له محدثه أنها كانت السنة الماضية 13000 فرع. وقال تخيّل إن عدواً لبلدك يقول أنا لا أستهدف أميركا بل فروع ماكدونالدز، فهل يكون ذلك غير إثارة الرعب والذعر في كل مكان من أميركا؟

كواليس

قال خبير عسكري إن انسحاب دبابات وقوات الاحتلال من عيتا الشعب بعد التقدّم من جهة خلة وردة إلى خط المنازل الأمامية يُعيد مشهد الانسحاب من مثلث عيتا القوزح راميا، بعد تدمير القوة التي تقدّمت رغم القصف الجوي والبري الاستثنائي. وهذا يعني أن المقاومة تفتح للاحتلال فرص التوغل لإلحاق أكبر الخسائر بقواته وهذا لا تستطيع المخاطرة به إلا قوة واثقة بدرجة عالية جداً من تحكمها في الميدان.

اللواء: أسرار

لغز

أبلغ رئيس تكتل مسيحي من يعنيه الامر من السفراء ان تكتله لن يشارك بجلسة تؤدي الى انتخاب موظف كبير غير مدني رئيساً للجمهورية.



غمز

شكل كتاب مسؤول كبير لوزير خدماتي مذكرة معمول بها، صدمة للمستفيدين منها، قبل معرفة مآل الاجراءات المرتقبة..

همس

لمس معنيون بأن دولة كبرى تتخذ اجراءات صارمة في المرافئ ونقاط العبور، للحؤول دون وصول اسلحة او امدادات لجهة حزبية.

الجمهورية: أسرار

شروط عالية السقف

أبلغت عاصمة دولة كبرى إلى دولة حليفة لها أنّ شروطها عالية السقف، لدرجة أنّ أقرب حلفائهما يرَونها تعجيزية.

ترتيبات على كل أطراف النزاع

إعتبر مسؤول كبير أنّ القرار الدولي 1701، نصّ على ترتيبات على كل أطراف النزاع، وأنّ أي تغيير أو تعديل يجب أن يكون على كل الأطراف وليس على طرف واحد.

طرح لأصحاب شركات عدة

طرح أصحاب شركات صناعية وسياحية وإنتاجية عدة، مشكلة المهل في تسديد المتوجّبات عليهم سواء الإيجارات أو الرسوم والضرائب، في ظل الحرب.