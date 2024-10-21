تقرير لجنة الطوارئ الرقم 24 : 235 غارة معادية خلال ال 24 ساعة الاخيرة

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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 24 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن وجاء فيه:

"خلال ال 48 ساعة الماضية تم تسجيل 235 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10650 إعتداء.

صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 48 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 19 شهيداً و98 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2467 شهيداً و11569 جريحاً.

لتاريخه تم فتح 1094 مركزاً لاستقبال النازحين منها 901 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

تستمر حركة النزوح ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191912 نازحاً (44806 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 21 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 341849 مواطناً سورياً و 144830 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات".