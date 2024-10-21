المقاومة الإسلامية في 4 بيانات: هاجمنا ثكنة يفتاح ومستعمرة كابري ومعسكر كيلع وثكنة يوآف في الجولان السوري

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان حمل الرقم 25، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّ مجاهدونا عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يفتاح وأصابة أهدافها بدقة".
كما اعلنت في بيان حمل الرقم 26، ان مجاهديها "قصفوا عند الساعة 05:40 من بعد ظهر اليوم الإثنين، مستعمرة كابري بصلية صاروخية".
كذلك اعلنت في بيان حمل الرقم 27، عن "استهداف معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة، عنر الساعة 05:55 من بعد ظهر اليوم".
واعلنت ايضا في بيان حمل الرقم 28 انه "عند الساعة 05:55 من بعد ظهر اليوم تم استهدا ف ثكنة يوآف في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة".