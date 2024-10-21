living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم طقس الايام القليلة المقبلة...!

21
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا الثلثاء، صافيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل لحدود ال ( 50 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، وتكون الأجواء باردة ليلا مع نسبة رطوبة منخفضة.

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حتى يوم الخميس حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين ٢٣ و ٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

تحذير: ارتفاع موج البحر، والذي قد يتخطى ارتفاعه المتر ونصف.

-الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال 45 كلم س ويرتفع معها موج البحر.

الثلثاء: صاف مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل لحدود ال ( 50 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، وتكون الأجواء باردة ليلا مع نسبة رطوبة منخفضة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال واستقرارها في الداخل، وتبقى الأجواء الباردة ليلا مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

 
 

-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 45 كم/س.

-الانقشاع:   جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 50 %.

-حال البحر:   هائج ، يتخطى ارتفاع الموج ال 1.5 متر، حرارة سطح الماء:  26 درجة

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:   6,47

-ساعة غروب الشمس: 17,58

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   