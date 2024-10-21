"إخراج النازحين من بعض المدارس الرسمية أمر مرفوض"... حميه: لن نقبل!

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أشار وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أنّه "يتمّ تكوين ملف كامل بالأرقام من أجل مؤتمر باريس لدعم لبنان، المقرّر عقده في 24 الحالي، حيث أنّ "اجتماعات اليوم تناولت 4 عناصر، وهي تأمين المياه إلى مراكز الإيواء، التّدفئة، الكهرباء والأمن الغذائي".