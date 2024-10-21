الناطق باسم جيش العدو: تدمير مستودعات أسلحة ومركبة تحمل منصة صواريخ جاهزة للإطلاق بالقرب من مباني سكنية في جنوب لبنان

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زعم المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي أن "قوات اللواء 188 دمرت مستودعات أسلحة ومركبة تحمل منصة صواريخ جاهزة للإطلاق بالقرب من مباني سكنية في جنوب لبنان".

وأفاد أن " الجيش الاسرائيلي دمّر خلال الأسبوع المنصرم مستودع أسلحة في قلب حي سكني بالقرب من منزل مدني حيث احتوى على عشرات الصواريخ طويلة وقصيرة المدى والذخيرة وعشرات قذائف الهاون والرشاشات والعبوات الناسفة".

في عملية أخرى تم اكتشاف وتدمير مركبة محملة بمنصة صواريخ جاهزة للإطلاق باتجاه البلدات الإسرائيلية، بحسب أدرعي.