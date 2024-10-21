جيش العدو: قوات لواء الكوماندو تواصل أعمالها في جنوب لبنان حيث تحبط التهديدات وتكشف الوسائل القتالية

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أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الوحدات الخاصة تستخدم أساليب قتالية جديدة وفريدة واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة في القتال ضد حزب الله في جنوب لبنان."

وأشار إلى أن "قوات لواء الكوماندو تواصل أعمالها في منطقة جنوب لبنان حيث تحبط التهديدات وتكشف الوسائل القتالية. ولقد وجهت القوات مسيرات درون قادرة على القاء المتفجرات لتقوم بمهاجمة وتدمير نقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع ومقرات استخدمها عناصر حزب الله."

كذلك، لفت إلى أن "القوات في المنطقة عثرت على مستودع يحتوي على عشرات الصواريخ، رشاش قاذف للقنابل، سترات، خوذات، ومعدات قتالية أخرى تابعة لحزب الله. كما قصفت طائرة لسلاح الجو مستودع أسلحة يحتوي على صواريخ من طراز كورنيت ومنصة إطلاق كانت موجهة نحو بلدات إصبع الجليل."