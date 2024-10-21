ميقاتي إستقبل هوكستين: الأولوية لوقف إطلاق النار

A + A -

ستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موفد الرئيس الاميركي آموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم في السرايا في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.



في خلال الاجتماع شدد رئيس الحكومة على "أن الاولوية هي لوقف اطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 لكونه الركيزة الاساسية للاستقرار في المنطقة".

واشار الى ان الجهود الديبلوماسية ناشطة للتوصل الى وقف قريب لاطلاق النار.



اما هوكشتاين فشدد على أن المساعي الديبلوماسية لا تزال قائمة وجدّية، ونحن نعمل للتوصل الى وقف لاطلاق النار في الفترة المقبلة وندعم التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701، وعلى كل الاطراف العمل على التوصل الى صيغة تفاهم حيال كيفية تطبيق القرار".