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المجلس الوطني الارثوذكسي: لايقاف مسلسل الاجرام وإرسال الجيش على الحدود

21
OCTOBER
2024
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اصدر المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني بيانا، ناشد فيه “الرؤساء والزعماء المسؤولين من الصف الاول والسياسيين الذي يعتبرون انفسهم يمثلون الشعب، وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، العمل على ايقاف مسلسل الإجرام من دمار وقتل وتدمير لمنازل المواطنين وتهجيرهم من بيوتهم من الجنوب الى الشمال مرورا ببيروت إلى البقاع”، لافتا الى “ان العدو يتربص بنا ويدمر بلدنا”.

ودعا البيان الى “ان يرحم هذا الشعب وان يعيش بأمان وسلام، حيث انه كل 10 او 15 سنة يشهد لبنان خضة سياسية او أمنية او إنقساما بين الأطراف المتصارعة على السلطة دائما/ بدعم وغطاء سياسي للتدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية”.

وسأل المسؤولين :” أليس لديكم حس وضمير وطني تجاه اللبنانيين الذين يفترشون الطرق حفاظا على ارواحهم،البلد مقطع الأوصال بسبب كبريائكم وعنادكم وإهمالكم، وأليس هم لبنانيون مثلكم او غرباء عن الوطن”.

وناشد المجلس و”باسم الشعب، الجيش، قيادة وقادة وفي مقدمهم القائد العماد جوزاف عون بالتحرك فورا بإتجاه الجنوب والتمركز على الحدود اللبنانية”، معتبرا ان “لا شرعية سلاح الا سلاح الجيش اللبناني”.


كما طالب حكومة تصريف الاعمال ب”إعطاء الضوء الاخضر بإرسال الجيش مباشرة إلى الجنوب لإنهاء الحرب والدمار وتطبيق القرار 1701″، متخوفا من “العودة الى الفوضى والانقسام الداخلي مجددا “.

وسأل :اين هم نواب الأمة والشعب اللبناني؟ مما تخافون ولا تقتحمون المجلس وتفتحوا أبوابه مطالبين بحضور رئيسه لإنتخاب رئيس للجمهورية فهذا واجبكم الدستوري تجاه الوطن والمواطنين، لبنان لا يحكم بشخص او بزعيم، فانه يحكم بالدستور والقوانين والأنظمة، فماذا تنتظرون ولماذا تتلاعبون بنا وبالبلد”.

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