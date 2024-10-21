living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيانٌ من "أمن الدولة"...منعاً لأي "طابور خامس" في مراكز الإيواء!

21
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة، في بيان رسمي، أنها ستتخذ تدابير أمنية لضمان سلامة اللبنانيين في مراكز الإيواء، وذلك بعد العدوان المستمر على لبنان منذ أكثر من عام. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقرارات مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية بسّام المولوي، بالتعاون مع المدّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجّار.

وأكد اللواء طوني صليبا، المدير العام لأمن الدولة، خلال اجتماع مع وفد من الفعاليات البيروتية، على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة. وضم الوفد رئيس بلدية بيروت محمد عيتاني ورئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد فؤاد هاشمية ورئيس اتحاد عائلات بيروت محيي الدين الكشلي والنائب السابق محمد أمين العيتاني، بالإضافة إلى ممثل عن مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان.

وتم خلال الاجتماع البحث في الإجراءات اللازمة لمنع أي "طابور خامس" من التسبب في إشكالات مريبة، حيث تم التأكيد على أن أمن الدولة ستقوم بفتح مراكز للإيواء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لتنظيم نشاطات توعوية وترفيهية للمتضررين.


كما لفت البيان إلى المتابعة التي تقوم بها أمن الدولة مع الحكومة العراقية بشأن اللبنانيين الذين وصلوا حديثًا إلى العراق نتيجة الأحداث الراهنة.

ودعا البيان إلى تعزيز التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق الاستقرار والأمان في لبنان، مؤكدًا أن هذا التعاون هو السبيل الوحيد لخروج البلاد من الأوضاع الصعبة التي تمر بها حاليًا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   