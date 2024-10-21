هوكستين من عين التينة: الوضع خرج عن السيطرة وربط مستقبل لبنان بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين!

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قال الموفد الأميركي آموس هوكستين بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة انه" بعد أشهر طويلة من النزاع لم نتمكّن من حلّه وأشعر بالحزن حيال أوجاع لبنان".

واشار الى ان "الوضع خرج عن السيطرة وربط مستقبل لبنان بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين".

ورأى ان "عدم تطبيق القرار 1701 هو سبب إحتدام وإستمرار هذا النزاع".

وتابع:" ملتزمون حل النزاع في لبنان وفقا للقرار 1701 ولكن إن التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا والحكومة اللبنانية بحاجة للمساندة وواشنطن ملتزمة بتقديم المساهمة اللازمة".

واشار الى ان" المجتمع الدولي ملتزم إعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني ولن أخوض محادثات حول تعديل القرار 1701 وإنما إمكانية تطبيقه".

ولفت الى ان" ادارة الرئيس جو بايدن تتطلع لضمان أن يكون هذا هو الصراع الأخير في لبنان لأجيال قادمة".