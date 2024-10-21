"كمين" للمقاومة في مركبا والعدو عاجز عن سحب اصاباته!

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:15 من صباح يوم الإثنين 21-10-2024 للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.
كما اعلنت المقاومة في بيان آخر عن استهداف جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.
لاحقا ايضا اعلنت المقاومة للمرة الثالثة عن استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.