"كمين" للمقاومة في مركبا والعدو عاجز عن سحب اصاباته!

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:15 من صباح يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.

كما ‏اعلنت المقاومة في بيان آخر عن استهداف جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا ‏بصلية صاروخية.

لاحقا ايضا اعلنت المقاومة للمرة الثالثة عن استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.