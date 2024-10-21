بوحبيب بعد لقائه غالاغر في روما: شعرت بقلق الفاتيكان العميق لتدهور الأوضاع في لبنان

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قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب بعد لقائه وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال ريتشارد بول غالاغر في روما:

"شعرت بقلق الفاتيكان العميق لتدهور الأوضاع في لبنان، لا سيما مصير ١٦ قرية مسيحية في جنوب لبنان، إضافة الى المراوحة السياسية وعدم إنتخاب رئيس للجمهورية، ولمست رغبة الفاتيكان بمساعدة لبنان على تخطي هذه الأزمة ، و توافقنا على ضرورة وقف المعاناة والقتل.

وقد ابلغني الكاردينال غالاغر بأنه معجب بقدرة الفرد اللبناني على التألق والنجاح بالرغم من كل الصعاب التي يعيشها لبنان".