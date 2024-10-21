بري تلقى إتصالا من وزير الخارجية المصري: إسرائيل عن سبق إصرار وترصد تستهدف جنود اليونيفل والجيش اللبناني

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تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إتصالاً من معالي وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي تداولا خلاله بالاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان والمخاطر والتداعيات الناجمة عنه.

الوزير عبد العاطي نقل لرئيس المجلس تضامن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري مع لبنان ، مؤكداً على المساعي المصرية وجهودها في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مؤيداً الموقف اللبناني الداعي لانتخاب رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية .

كما اكد الوزير المصري للرئيس بري إستمرار جمهورية مصر العربية بالجسر الجوي لتقديم المساعدات لبنان بناء لتوجيهات الرئيس السيسي .

بدوره الرئيس نبيه بري شكر لمصر رئيساً وحكومة وشعباً وقوفهم وتضامنهم مع لبنان في هذه المرحلة الراهنة، مؤكدا على التطابق في الرؤى والمواقف بين البلدين حول العدوان الاسرائيلي وابعاده على المنطقة وامنها واستقرارها .

رئيس المجلس وضع الوزير عبد العاطي في اجواء إمعان إسرائيل عن سبق إصرار وترصد استهدافها جنود اليونيفل والجيش اللبناني معتبراً إياها إعتداء على الشرعية الدولية وقراراتها وفي مقدمها ال 1701 .