living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بري تلقى إتصالا من وزير الخارجية المصري: إسرائيل عن سبق إصرار وترصد تستهدف جنود اليونيفل والجيش اللبناني

21
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إتصالاً من معالي وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي تداولا خلاله بالاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان والمخاطر والتداعيات الناجمة عنه.

الوزير عبد العاطي نقل لرئيس المجلس تضامن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري مع لبنان ، مؤكداً على المساعي المصرية وجهودها في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مؤيداً الموقف اللبناني الداعي لانتخاب رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية .
كما اكد الوزير المصري للرئيس بري إستمرار جمهورية مصر العربية بالجسر الجوي لتقديم المساعدات لبنان بناء لتوجيهات الرئيس السيسي .
بدوره الرئيس نبيه بري شكر لمصر رئيساً وحكومة وشعباً وقوفهم وتضامنهم مع لبنان في هذه المرحلة الراهنة، مؤكدا على التطابق في الرؤى والمواقف بين البلدين حول العدوان الاسرائيلي وابعاده على المنطقة وامنها واستقرارها .
رئيس المجلس وضع الوزير عبد العاطي في اجواء إمعان إسرائيل عن سبق إصرار وترصد استهدافها جنود اليونيفل والجيش اللبناني معتبراً إياها إعتداء على الشرعية الدولية وقراراتها وفي مقدمها ال 1701 .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   