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الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية ترسل نهاية تشرين أول شحنة مساعدات الى لبنان عبر الصليب الاحمر

21
OCTOBER
2024
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تعقد الهيئة الإدارية في الجمعية الطبيّة اللبنانية الأوروبية التي تحولت إلى لجنة طوارئ، في اطار التحضير للحملة التي أطلقتها من أجل جمع التبرعات لمساعدة لبنان، اجتماعات دورية من أجل بحث موضوع تجميع المساعدات والتي ستكون إما مادية أو عينية من أدوية ومعدات ومستلزمات صحية واستشفائية.

وفي هذا الاطار شكر رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد كل أعضاء الجمعية على الجهود التي يبذلونها من أجل جمع أكبر عدد من التبرعات ومساعدة اللبنانيين من خلالها، ومعتبرا أن "ما تقوم به الجمعية من خلال المنتسبين اليها هو واجبهم تجاه بلدهم الأم لبنان والذي هو بأمس الحاجة الى الدعم في الوقت الراهن".

ولفت الدكتور حداد الى أن "ما سنقوم بشحنه من فرنسا هو المعدات والخصوصيات الصحية مثل الابر، حليب للأطفال، مقويّات وغيرها".
وكذلك استعرضت نائبة رئيس الجمعية والمسؤولة عن لجنة العمل الإنساني الدكتور غلاديس سعيد تفاصيل عملية التجميع التي تحصل في كافة المناطق ومنها في المراكز التالية في: باريس، أميان ، ليل، روان، ستراسبورغ، بيزانسون، بورجوانيه، نيم، مونبوليه، برينول، نيس، تولوز، مارسيليا وكذلك في مدن أوروبية مثل بروكسيل، جنيف، روما، برلين ولوكسمبورغ.

ففي باريس مثلاً تحدد نهار السبت القادم في ٢٦ تشرين الأول يوماً يمكن للجميع احضار ما تمكنوا من جمعه إلى الfoyer francolibanais في قلب العاصمة.

وشرحت الدكتورة غلاديس سعيد أن "هناك نظاماً في فرنسا يمنع شراء الأدوية بشكل مباشر من الصيدليات أو غيرها لذا لجأت الجمعية الى احدى الشركات المرخصة للحصول منها على أدوية لارسالها الى لبنان، كذلك طلبنا من المستشفيات في فرنسا أن يزودونا بما لديهم من أدوية ومن المقيمين في فرنسا تقديم اشياء أخرى مسموحة كمرهم للحريق أو مواد اسعاف اولي أو معدات طبية...".

وتضيف الدكتورة سعيد: "كذلك نقوم بمساعدة المراكز والمستوصفات في لبنان بشكل مباشر، إذ يقوم المركز بإرسال لنا ما يحتاجه من أدوية وبدورنا نقوم بشرائها من الشركة في لبنان التي تقوم بتزويد المستوصف أو المركز بالأدوية المطلوبة"، لافتة الى أننا "بدأنا اليوم بشراء الادوية لمستوصف في الهرمل بالتعاون مع إحدى الشركات المصنعة للأدوية في لبنان والمعروفة".

و ستنطلق في أواخر الشهر الحالي أول شحنة ترسلها الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية الى لبنان عبر الصليب الاحمر اللبناني ومن المتوقع أن تصل منتصف تشرين الثاني المقبل الى لبنان أما عملية التوزيع فستتم بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصليب الاحمر اللبناني.
وتدعو الجمعية جميع الراغبين في المساعدة الى التواصل معها عبر البريد الالكتروني التالي: eurolebanese.org@info

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