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الجيش اللبناني ينعي ثلاثة شهداء

21
OCTOBER
2024
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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العسكريين المعاون أول الشهيد طارق عقل صبحه، الرقيب الشهيد أحمد حيدر حيدر والجندي أول الشهيد جعفر محمد جعفر اللذين استشهدوا بتاريخ 20/10/2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي الآلية العسكرية في منطقة عين أبل، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

المعاون أول الشهيد طارق عقل صبحه
من مواليد 7 /12 /1985 الدبابية – عكار.
تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من 26 /2 /2008.
حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
يُنقل الجثمان بتاريخ 21 /10 /2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الدبابية – عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة الظهر ويُوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة البلدة المذكورة.


الرقيب الشهيد أحمد حيدر حيدر
من مواليد 1 /1 /1994 عيات – عكار.
تطوع في الجيش بصفة عريف اختصاصي اعتباراً من 1 /1 /2019.
حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
يُنقل الجثمان بتاريخ 21 /10 /2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة فنيدق – عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة العصر ويوارى الثرى في جبانة الشهداء الكائنة في البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد الكائن في بلدة فنيدق – حي النبع.


الجندي أول الشهيد جعفر محمد جعفر
من مواليد 1 /2 /1990 الكواخ – الهرمل.
تطوع في الجيش بصفة جندي اعتباراً من 9 /12 /2015.
حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
يُنقل الجثمان بتاريخ 21 /10 /2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة البستان – الهرمل، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة الظهر ويُوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والد الشهيد الكائن في بلدة البستان – الهرمل.

 

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