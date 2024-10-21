بالصور - هيئة Colco Toronto - كندا في التيار أقامت احتفالاً بالذبيحة الإلهية وفاءً لشهداء ١٣ تشرين الأول

A + A -

أقامت هيئة Colco Toronto - كندا في التيار الوطني الحر احتفالاً بالذبيحة الإلهية وفاءً لشهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ .

ترأس الإحتفل المونسنيور مارون أبو جودة رئيس رعية سيدة لبنان تورونتو وعاونه قدس الأب نهرا سيف .

وحضر القداس منسق تورونتو الأستاذ وليد حداد ممثلاً رئيس التيار النائب جبران باسيل ونائب المنسق أنطوني جلبوط، كما حضر كل من المنسقين الأسبقين في تورونتو الدكتور إيلي طنّوس والسيدة باسكال عون وحضر ايضاً منسق اميركا الشمالية سابقاً المحامي شربل قسطنطين.

وتلى القداس غداء عن ارواح الشهداء في قاعة الكنيسة وكان مناسبة للقاء حزبي اجتماعي بين منتسبي ومناصري التيار الوطني الحر في تورونتو.