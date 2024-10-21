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6 أطفال ونساء شهداء مجزرة بعلبك

21
OCTOBER
2024
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، أن العدو الإسرائيلي ارتكب عند الساعة الخامسة و50 دقيقة صباحا، مجزرة بحق الأطفال والنساء في حي النبي انعام في مدينة بعلبك، حيث استهدفت مسيَّرة معادية منزل المواطن علي عبدو عثمان، ضمن حي، بيوته متقاربة ومأهولة بالسكان، ما أدى إلى تدمير المبنى وإلحاق أضرار في البيوت المجاورة، واستشهد ستة أطفال ونساء من عائلة عثمان، وأصيب 8 مواطنين في الحي بجروح تراوحت ما بين حرجة ومتوسطة وطفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقد عملت فرق الدفاع المدني بإشراف المدير الإقليمي لمركز بعلبك بلال رعد على إخماد النيران في المنزل، والمساعدة في عمليات الإنقاذ، وانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام، إلى جانب متطوعي "الهيئة الصحية الإسلامية" و"الصليب الأحمر اللبناني"، وجمعية "الشفاء" الفلسطينية.

وباشرت جرافات وآليات بلدية بعلبك بجرف الأنقاض وفتح الطريق داخل حي النبي انعام، بمواكبة ميدانية من رئيس البلدية مصطفى الشل. كما تم فتح الطريق في الوسط التجاري لمدينة بعلبك الذي يبعد أقل من 300 متر عن قلعة بعلبك الأثرية، الذي استهدف فيه الطيران الحربي المعادي مبنى في غارة ليلا دمرت قسما منه، وألحقت أضرارا كبيرة بالمباني والمحال التجارية والمؤسسات المحيطة به والمجاورة له.

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