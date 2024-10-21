عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 تشرين الأول 2024

الأخبار: هوكشتين يفاوض بالنار
الفتنة السنية – الشيعية شغل «الحكيم» الشاغل
بري: لا تعديل لـ ١٧٠١ ولا رئيس تحت النار
البناء: المقاومة تُصيب منزل نتنياهو في قيسارية بطائرة مسيّرة مع وصول منظومة «ثاد» / الاحتلال ينتقم من الضاحية ويمهّد لزيارة هوكشتاين لمقايضة وقف النار بالشروط / برّي يستقبل المبعوث الأميركي اليوم: الفرصة الأخيرة… ونتمسّك بالقرار 1701
اللواء: الاحتلال يقطع الطريق على مهمة هوكشتاين.. وإجماع لبناني على القرار 1701
النهار: "النهار" تُطلق حملة "كن شريكاً في الإغاثة"
هذه ليست المرة الأولى التي تنجو فيها طواقم الصليب الأحمر من الموت، الغدر حاضرٌ دائمٌ في المعارك.
الجمهورية: فرصة لحل قبل الإنتخابات الأميركية
الديار: هوكشتاين في بيروت مُقترحاً صيغة مُعدّلة للـ1701
لن يتمّ القبول بتعديلات الموفد الأميركي... و«اليونيفل» أمام خيارات عديدة
مجازر غزة تتجدّد: 84 شهيداً يوميّ السبت والأحد
l'orient le jour: Hochstein de retour à Beyrouth pour la présidentielle et une 1701 « plus »
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: غارات إسرائيلية ليلية عنيفة تستهدف مقار «القرض الحسن» في لبنان
إنذارات الاستهدافات تدفع اللبنانيين إلى موجة نزوح جديدة
الأنباء الكويتية: أسبوع الاتصالات العربية والدولية في بيروت وباريس وعيون على تفادي تحويل النزوح إلى مشروع فتنة.. و غالانت: ننتقل الآن من مرحلة هزيمة حزب الله إلى تدميره
التصعيد الإسرائيلي يبلغ مداه .. والتمديد لقائد الجيش في التداول
الوطن السورية: مصادر لـ«الوطن»: زيارة الصفدي إيجابية وستتم متابعة نتائجها من المعنيين في البلدين … الرئيس الأسد: تأمين متطلبات عودة آمنة للاجئين السوريين أولوية للدولة