عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 تشرين الأول 2024

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الأخبار: هوكشتين يفاوض بالنار

الفتنة السنية – الشيعية شغل «الحكيم» الشاغل

بري: لا تعديل لـ ١٧٠١ ولا رئيس تحت النار

البناء: المقاومة تُصيب منزل نتنياهو في قيسارية بطائرة مسيّرة مع وصول منظومة «ثاد» / الاحتلال ينتقم من الضاحية ويمهّد لزيارة هوكشتاين لمقايضة وقف النار بالشروط / برّي يستقبل المبعوث الأميركي اليوم: الفرصة الأخيرة… ونتمسّك بالقرار 1701

اللواء: الاحتلال يقطع الطريق على مهمة هوكشتاين.. وإجماع لبناني على القرار 1701



النهار: "النهار" تُطلق حملة "كن شريكاً في الإغاثة"

هذه ليست المرة الأولى التي تنجو فيها طواقم الصليب الأحمر من الموت، الغدر حاضرٌ دائمٌ في المعارك.

الجمهورية: فرصة لحل قبل الإنتخابات الأميركية

الديار: هوكشتاين في بيروت مُقترحاً صيغة مُعدّلة للـ1701

لن يتمّ القبول بتعديلات الموفد الأميركي... و«اليونيفل» أمام خيارات عديدة

مجازر غزة تتجدّد: 84 شهيداً يوميّ السبت والأحد

l'orient le jour: Hochstein de retour à Beyrouth pour la présidentielle et une 1701 « plus »

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: غارات إسرائيلية ليلية عنيفة تستهدف مقار «القرض الحسن» في لبنان

إنذارات الاستهدافات تدفع اللبنانيين إلى موجة نزوح جديدة



الأنباء الكويتية: أسبوع الاتصالات العربية والدولية في بيروت وباريس وعيون على تفادي تحويل النزوح إلى مشروع فتنة.. و غالانت: ننتقل الآن من مرحلة هزيمة حزب الله إلى تدميره

التصعيد الإسرائيلي يبلغ مداه .. والتمديد لقائد الجيش في التداول



الوطن السورية: مصادر لـ«الوطن»: زيارة الصفدي إيجابية وستتم متابعة نتائجها من المعنيين في البلدين … الرئيس الأسد: تأمين متطلبات عودة آمنة للاجئين السوريين أولوية للدولة