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جيش العدو يهدد: إستهداف " القرض الحسن" .. وجوب الإخلاء!

20
OCTOBER
2024
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أعلن الناطق بإسم جيش العدو الإسرائيلي ما يلي :

" سكان لبنان، جيش الدفاع سوف يبدأ مهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله - ابتعدوا عنها فورًا ‏. يتم تمويل قسم كبير من انشطة "منظمة حزب الله الإرهابية" من ميزانية الدولة الإيرانية، حيث يستخدم حزب الله هذه الأموال بغية تمويل أنشطته الإرهابية وبضمن ذلك التسلح، وشراء المنشآت لغرض تخزين الوسائل القتالية، وإنشاء مواقع الإطلاق، وتمويل أجور عناصر التنظيم وكذلك لتنفيذ نشاطات إرهابية مختلفة. ‏جمعية القرض الحسن" تشارك في تمويل "النشاطات الإرهابية لمنظمة حزب الله" ضد إسرائيل، وبالتالي فقد قرر جيش الدفاع مهاجمة هذه البنى التحتية الإرهابية. ‏جيش الدفاع يواصل العمل بقوة على تدمير "البنى التحتية الإرهابية لحزب الله". لذا، نناشد الأشخاص المتواجدين داخل مبانٍ يستخدمها حزب الله الابتعاد عنها لمسافة 500 متر على الأقل خلال الساعات القليلة المقبلة. "

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