بري يكشف عن " الفرصة الأخيرة"!

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رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقابلة لـ"العربية" أن "زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين غداً هي الفرصة الأخيرة لأميركا للوصول إلى حل". وشدد على أنه “هناك رغبة أميركية بوقف النار في لبنان قبل الانتخابات".



وقال: "نرفض إجراء أي تعديلات على القرار 1701 بزيادة أو نقصان"، مشيراً إلى "إجماع اللبنانيين على القرار 1701، ونحن نتمسك به”. واضاف: “لم أتحدث يوما عن انتخاب رئيس لبناني قبل وقف النار”. وتابع: "ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون يحتاج إلى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائبا. وحكومة ميقاتي تواجه تحديات غير مسبوقة وتقوم بواجباتها قدر الإمكان". ولفت الى أن “إسرائيل تدمر كل شيء في لبنان كما فعلت في غزة”. وختم بري: “ليس صحيحا أن إيران تعوق مسار خطتي لإنقاذ لبنان”.