مقتل قائد عسكري بارز في جيش العدو!

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ذكرت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أن كميناً تعرضت له ناقلة جند أدت الى مقتل قائد اللواء 401 المدرع في حدث أمني وصف بـ"الصعب" في قطاع غزة. وأشار الاعلام العبري الى أن "قادة من الجيش الإسرائيلي تعرضوا لكمين ألغام شمال غزة، وكتائب القسام قنصت أحد الضباط الكبار أثناء وصوله لشمال القطاع".

وتناقلت القناة "12 العبرية" أخباراً عن استهداف شخصية بارزة في جباليا: "قتل في الكمين 4 ضباط في غزة بينهم عقيد وهو قائد لواء المدرعات احسان دقسة، إضافة الى مقتل 3 جنود اسرائيليين وإصابة 4 آخرين". واللواء دقسة يعد الأعلى رتبة الذي يقتل في غزة وتولى قيادة العمليات في جباليا. واللواء المدرع يتبع الفرقة 162 في جيش العدو. يعمل في اللواء دبابات ميركافا 4 وبدأ يستوعب النسخة الأحدث وهي ميركافا باراك أخيرا.