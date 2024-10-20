أبو الغيط في بيروت غدا

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يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، غدا الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن زيارة أبوالغيط غدا إلى بيروت تستهدف "التشاور مع القيادات اللبنانية حول سبل التعامل مع العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية".

وأضاف زكي أن أبو الغيط يسعى أيضا إلى حفز التوصل إلى معالجة ملف الشغور الرئاسي باعتباره "أمراً بات يشكل أولوية هامة" لاستكمال القيادات الدستورية في البلد بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبري التي يمر بها.

كما يحاول أمين عام الجامعة العربية من خلال زيارته إلى بيروت التضامن مع الموقف اللبناني فيما يتعلق بالوضع الإنساني والإغاثي لدعم النازحين جراء العدوان، خاصة في ضوء قرب انعقاد اجتماع باريس يوم 24 الجاري والذي دعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه.