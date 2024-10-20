حزب الله: قصفنا تجمعات العدو في مسكفعام ووادي هونين برشقات صاروخية

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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من ظهر يوم الأحد 20-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية".
كما اعلن الحزب في بيان آخر، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:05 من ظهر يوم الأحد 20-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في وادي هونين غرب بلدة العديسة بِصلية صاروخية".