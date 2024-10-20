قوة إسرائيلية فجرت حي الطراش في ميس الجبل بعد تفخيخه وجرفت مقبرة بليدا

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن قوة إسرائيلية أقدمت على تفجير حي الطراش في ميس الجبل بعد تفخيخه بمواد شديدة الانفجار وجرفت مقبرة بليدا وحاولت نسف المباني على اطراف القرى الامامية.

وأغارت طائرات حربية على حي كسار زعتر في مدينة النبطية 7 مرات مما أدى الى ارتقاء 4 شهداء مدنيين، وجرح اخرين بعدما استهدفت احدى الغارات مبنى مأهولا من آل كمال وقازان وفارس في حي آل كمال على طريق النبطية - زبدين قرب محطة الكورال وتعمل أجهزة الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية على رفع الأنقاض وسحب جثامين الشهداء.

وأغارت على كسارة الجوز في كفررمان وعلى الخيام، دير سريان، الخرايب، زفتا، كفرجوز، كونين، عبا، مجدل سلم، الطيبة، حولا، عيتا الشعب، مجدل سلم، انصار، كفرشوبا، كفرحمام، البيسارية، الصرفند، تول، الجبين مما أدى الى ارتقاء شهيدين، مجدل زون مما أدى إلى ارتقاء شهيد، زفتا، النميرية، مدينة بنت جبيل، حاروف، عنقون، تبنين، بلدة زوطر الشرقية، بين القصيبة وكفرصير، بيت ليف، ياطر، برعشيت، ارنون، عيتا الجبل، طريق ارنون - كفرتبنيت وارتقاء شهيدين، حداثا، خلف بلدية دير الزهراني، الخيام، انصارية، اللوبيا، الخرايب التي قضى فيها حسين عيسى حجازي وتم انتشال شخصين من بين الأنقاض، السكسكية، الزرارية، تول، النبطية الفوقا، وادي الحجير، القنطرة، بريقع، قلعة ميس، شبعا وكفرشوبا. وكان قصف على كفرحمام والهبارية وكفرشوبا والخيام وسهل مرجعيون وزوطر الشرقية.