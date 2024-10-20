"المقاومة الاسلامية": قصف مدينة صفد وتجمع لقوات العدو في مستعمرة المنارة

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أصدرت "المقاومة الإسلامية" 3 بيانات ليلا جاء فيها:

- "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من فجر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية. ‏

- استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية، عند الساعة 11:00 من مساء يوم السبت 19-10-‌‏2024.

- قصف مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بِصلية صاروخية، عند الساعة 12:05 من فجر يوم الأحد 20-10-‌‏2024."