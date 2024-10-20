"المقاومة الاسلامية": قصف مدينة صفد وتجمع لقوات العدو في مستعمرة المنارة

A+
A-
أصدرت "المقاومة الإسلامية" 3 بيانات ليلا جاء فيها:
- "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من فجر يوم الأحد 20-10-2024 مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية.
- استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية، عند الساعة 11:00 من مساء يوم السبت 19-10-2024.
- قصف مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بِصلية صاروخية، عند الساعة 12:05 من فجر يوم الأحد 20-10-2024."