عناوين الصحف ليوم الأحد 20 تشرين الأول 2024

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النهار: من قيساريا إلى ساحل علما الاشتعال الجنوني الأوسع



الديار: نتنياهو في المخبأ ومسيّرة هجومية تضرب منزله... صواريخ المقاومة تمطر حيفا وعكا وصفد

هوكشتاين في بيروت الاسبوع المقبل... وبري: وقف النار مدخل اساسي للحلحلة

وفد الجامعة العربية يزور لبنان غدا... ومصدر مطلع لـ«الديار»: لا شيء اسمه تعديل القرار 1701

الأنباء الكويتية: ميقاتي في تجربة مماثلة لدخوله الأول إلى السرايا عنوانها «استعادة السيادة من إيران».. وبري يقدم وقف النار على انتخاب الرئيس

إسرائيل توسِّع غاراتها على لبنان.. وخشية من «ترانسفير» في الجنوب

الشرق الأوسط السعودية: مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» تتجه لإخفاء هوية خليفة السنوار... والمنافسة محصورة بخمسة

«تكتيك قديم» لجأت إليه الحركة بعد اغتيال ياسين والرنتيسي



الوطن السورية: استهدفت منزل نتنياهو.. وإعلام العدو وصفه بالإخفاق الأمني الخطير … المقاومة مستمرة في منع التوغل وتدك القواعد الإسرائيلية بأكثر من 200 صاروخ