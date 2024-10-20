living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صواريخ المقاومة تمطر حيفا وعكا وصفد

20
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يوم امس كان ايضا يوما مشهودا اخر للقصف الصاروخي العنيف والنوعي لحزب الله الذي استهدف عمق كيان العدو، لا سيما حيفا وعكا وصفد وطبريا، محدثا اضرارا مباشرة في القواعد والاهداف العسكرية وفي الكثير من المباني، وموقعا عددا من القتلى وعشرات المصابين اعترف العدو رغم التكتم الذي يعتمده بمقتل اسرائيلي وجرح 14 اخرين، عدا الخسائر في صفوف الجيش الاسرائيلي التي يتحدث عن عدد قليل منها يوميا وبالتقسيط. وقد اعلنت وسائل الاعلام الاسرائيلية امس عن اصابة 21 جنديا، بينهم 15 على جبهة لبنان.


وبعد 24 ساعة من نشوة نتنياهو باستشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار في اشتباك مباشر مع جنود العدو في رفح، استطاعت مسيرة هجومية نوعية من ثلاث مسيرات لحزب الله تجاوزت كل الدفاعات الجوية المتطورة للعدو على طول مسافة اكثر من 70 كيلومترًا، ان تضرب منزل نتنياهو وتصيبه بشكل مباشر، محدثة موجة كبيرة من الذعر والهلع والقلق، ليس لديه فحسب، بل ايضا لدى القيادات والمسؤولين الاسرائيليين الذين رفعوا درجة التأهب حولهم وشددوا الاجراءات الوقائية والامنية لحمايتهم، كما افادت صحيفة يديعوت احرونوت.

 

ويأتي هذا التطور في قوة ضربات المقاومة واتساعها ودقة واهمية اهدافها، بعد يومين من اعلان غرفة المقاومة الاسلامية عن مرحلة جديدة في الميدان والمواجهة مع العدو ستعبر عن نفسها «، حيث نرى ونسمع الى مدى لا يتوقعه العدو».

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   