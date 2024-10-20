صواريخ المقاومة تمطر حيفا وعكا وصفد

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يوم امس كان ايضا يوما مشهودا اخر للقصف الصاروخي العنيف والنوعي لحزب الله الذي استهدف عمق كيان العدو، لا سيما حيفا وعكا وصفد وطبريا، محدثا اضرارا مباشرة في القواعد والاهداف العسكرية وفي الكثير من المباني، وموقعا عددا من القتلى وعشرات المصابين اعترف العدو رغم التكتم الذي يعتمده بمقتل اسرائيلي وجرح 14 اخرين، عدا الخسائر في صفوف الجيش الاسرائيلي التي يتحدث عن عدد قليل منها يوميا وبالتقسيط. وقد اعلنت وسائل الاعلام الاسرائيلية امس عن اصابة 21 جنديا، بينهم 15 على جبهة لبنان.



وبعد 24 ساعة من نشوة نتنياهو باستشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار في اشتباك مباشر مع جنود العدو في رفح، استطاعت مسيرة هجومية نوعية من ثلاث مسيرات لحزب الله تجاوزت كل الدفاعات الجوية المتطورة للعدو على طول مسافة اكثر من 70 كيلومترًا، ان تضرب منزل نتنياهو وتصيبه بشكل مباشر، محدثة موجة كبيرة من الذعر والهلع والقلق، ليس لديه فحسب، بل ايضا لدى القيادات والمسؤولين الاسرائيليين الذين رفعوا درجة التأهب حولهم وشددوا الاجراءات الوقائية والامنية لحمايتهم، كما افادت صحيفة يديعوت احرونوت.

ويأتي هذا التطور في قوة ضربات المقاومة واتساعها ودقة واهمية اهدافها، بعد يومين من اعلان غرفة المقاومة الاسلامية عن مرحلة جديدة في الميدان والمواجهة مع العدو ستعبر عن نفسها «، حيث نرى ونسمع الى مدى لا يتوقعه العدو».