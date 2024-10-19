حزب الله: قصف كريات آتا شرق حيفا بصلية صاروخية نوعية

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أصدرت "المقاومة الإسلامية" بيانا قالت فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني وخاصةً مجزرة النبطية، وبنداء لبيك يا نصر الله، قصفت المقاومة الإسلامية اليوم السبت 19-10-2024 مستعمرة كريات آتا شرقي حيفا بصلية صاروخية نوعية. إنّ المقاومة الإسلامية ستظل حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير".