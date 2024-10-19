حزب الله: قصف كريات آتا شرق حيفا بصلية صاروخية نوعية

A + A -

أصدرت "المقاومة الإسلامية" بيانا قالت فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني وخاصةً مجزرة النبطية، ‏وبنداء لبيك يا نصر الله، قصفت المقاومة الإسلامية اليوم السبت 19-10-‌‏2024 مستعمرة كريات آتا شرقي حيفا بصلية صاروخية نوعية. إنّ المقاومة الإسلامية ستظل حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته ‏وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير".‏