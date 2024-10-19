خاص - هوكستين في مهمة مستعجلة لانتخاب الرئيس!

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خاص tayyar.org-

من المرجّح أن يحطّ المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكستين في بيروت منتصف الأسبوع الطالع، بين الثلاثاء والأربعاء، في مهمّة سياسية تشمل في حانب منها الشأن الرئاسي.

وكان الملف اللبناني حضر في نقاشات القمة الرياعية التي عقدت في برلين يوم الجمعة، بمشاركة قادة كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وتناول القادة الأربعة، جو بايدن وإيمانويل ماكرون وأولاف شولتس وكير ستارمر، الحرب الإسرائيلية وضرورة تطبيق القرار ١٧٠١، إلى جانب تنظيم آلية ترمي إلى استعجال انتخاب رئيس للجمهورية كضرورة قصوى في هذا التوقيت.

وتردد في هذا السياق أن القمة الرباعية قرّرت إيفاد هوكستين إلى بيروت في مهمة مستعجلة من أجل حضّ المسؤولين على إنهاء الفراغ الرئاسي، على أن تكون محطته الأساس اللقاء برئيس مجلس النواب نبيه بري.