النمور في ذكرى استشهاد داني شمعون: خلاص لبنان يأتي بالحياد عن كل ما يجري من أحداث

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ألقى المهندس نبيل ناصيف كلمة النمور في ذكرى استشهاد داني شمعون وتطرق فيها إلى عدة نقاط وجاء فيها:

١ ـ حيا الشهيد داني وزوجته وطفليهما الذين اسشهدوا غدرا" بهدف السيطرة على الساحة المسيحية

٢ ـ وجه امين العلاقات الخارجية تحية لمحامي الحزب الابطال الذين تولوا ملف اغتيال القائد الشهيد وعائلته كما وجه التحية للقضاء الشريف الذي أصدر الحكم

٣ ـ كما استذكر الشهيد القائد في محطات مهمة من تاريخ المقاومة اللبنانية وتحدث عن انجازات الشهيد قائد النمور في معارك الدفاع عن لبنان الحر السيد المستقل

٤ ـ وتطرق امين العلاقات الخارجية للحرب الحاصلة الان وعن رفض النمور بشكل قاطع لربط الساحات وربط لبنان ب غزة مما إلى دمار وتهجير وقتل الآلاف من اللبنانيين ـ وقال إن خلاص لبنان يأتي بالحياد عن كل ما يجري من أحداث وان الحل الوحيد هو عبر وقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني على كامل الحدود اللبنانية و أن حصرية السلاح في يد الجيش وقوانا الأمنية هو مطلب ضروري جدا لقيام دولة تتساوى فيه الحقوق لجميع اللبنانيين

كما تطرق إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية لتستقيم أمور الدولة

٥ ـ كما نبه النمور البعض من التعتيم المقصود لملف النازحين السوريين وخطورة بقاءهم في لبنان وإمكانية دمجهم كما لاحظ النمور أن لقاءات تم عقدها في الآونة الأخيرة لم تأت على ذكر اخطر ملف وهو ملف النازحين السوريين

٦ ـ كما قال امين العلاقات الخارجية أن إحياء جبهة لبنانية وبحضور فاعل واساسي للكنيسة على غرار جبهة الرئيس كميل شمعون هو أمر انقاذي ليعود للمسيحيين دورهم الفاعل والريادي في الحياة السياسية اللبنانية

واخيرا تعهد المجتمعون بالوفاء الدائم للحزب ومبادئه واسسه الذي ارساها الرئيس كميل شمعون والشهيد القائد داني شمعون واستشهد من أجلها الآلاف من الشهداء الابطال